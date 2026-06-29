امیر اسماعیلی، بوکسور ارومیه‌ای تیم ملی و قهرمان آسیا، با حضور در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی بامدیرکل ورزش و جوانان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امیر اسماعیلی، بوکسور ارومیه‌ای تیم ملی و قهرمان آسیا، با حضور در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی این ملی‌پوش ارزنده بوکس کشور، برنامه‌های پیش رو و راهکار‌های حمایت از ورزشکاران نخبه استان مورد بررسی قرار گرفت. دکتر بیرامی ضمن تقدیر از افتخارات کسب‌شده توسط امیر اسماعیلی در میادین آسیایی و بین‌المللی، وی را از سرمایه‌های ارزشمند ورزش استان دانست و بر حمایت همه‌جانبه از قهرمانان و استعداد‌های ورزشی تأکید کرد.

امیر اسماعیلی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، گزارشی از روند تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی خود ارائه کرد و ابراز امیدواری کرد با ادامه حمایت‌ها بتواند در رقابت‌های آینده نیز برای ایران و آذربایجان‌غربی افتخارآفرینی کند.

این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و طرفین بر توسعه ورزش قهرمانی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد استعدادهای جوان استان تأکید کردند.