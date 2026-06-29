شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی الگوی تمامعیار در جامعه اسلامی است
اندیشههای ناب رهبر شهید انقلاب اسلامی، زیربنای شکلگیری جبهه مقاومت و بیداری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با واکاوی ابعاد شخصیتی و سیره فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: ایشان با پیوند میان مبانی نظری ناب اسلامی و اقدامات عملی در حوزههای قانونگذاری و سیاسی، توانستند علاوه بر خنثیسازی تهدیدها، جبهه قدرتمند مقاومت را در برابر استکبار جهانی سازماندهی کنند.
غفور خوئینی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با حضور در برنامه زنده «رهیافت» به تبیین جایگاه علمی و سیاسی رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: مراحل زندگی ایشان در طول سالیان متمادی همواره قابلتأمل و سرشار از درسهای آموزنده است؛ از دوران تحصیل در دروس خارج فقه که مبانی نظری ایشان را شکل میداد، تا دوران دفاع مقدس که با رویکردی عملیاتی و میدانی در میدانهای جهاد حضور داشتند.
وی در برنامه زنده رادیویی البرز افزود: نقش رهبر شهید انقلاب در شکلگیری نهضت امام خمینی (ره) نقشی محوری و راهبردی بود که با تمرکز بر محوریت استان خراسان آغاز شد و به تدریج به یک جریان ملی و بینالمللی تبدیل گشت. ایشان با اشراف کامل بر اندیشه اسلامی، همواره در نشستها و سخنرانیها، افقهای جدیدی را پیش روی نخبگان و جامعه ترسیم میکردند.
استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه مبانی اندیشهای رهبر شهید انقلاب در دو عرصه نظری و عملی کاملاً همپوشانی داشت، تصریح کرد: ایشان در مقام عمل در حوزههای قانونگذاری، هدایتگری و سیاستورزی، عینیت بخشی به آرمانهای انقلاب را سرلوحه کار خود قرار دادند. این ویژگی باعث شد که چهره واقعی استکبار در برابر تهدیدها بیش از پیش برای امت اسلامی آشکار شود.
خوئینی در گفتوگو با مجری برنامه رهیافت ادامه داد: یکی از دستاوردهای بزرگ رهبر شهید انقلاب، شکلدهی به جبهه مقاومت و دفاع از اندیشه اسلامی بود. ایشان با تکیه بر مبانی فکری ناب، جبههای را ایجاد کردند که نهتنها در داخل کشور، بلکه در عرصه بینالمللی نیز به عنوان سدی مستحکم در برابر هجمههای دشمنان اسلام و انقلاب ایستادگی میکند.
وی در پایان برنامه رهیافت خاطرنشان کرد: شخصیت رهبر شهید انقلاب، امروز به عنوان یک الگوی تمامعیار در جامعه اسلامی مطرح است و تداوم نهضت ایشان در گرو بازخوانی دقیق همین مبانی فکری است که راهگشای بسیاری از پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی در عصر حاضر است.