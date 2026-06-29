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رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در دومین نشست تخصصی با موضوع «پژوهش پیرامون مسائل دانشآموزی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی»، گفت: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی صرفاً وظیفه یک بخش یا یک حوزه نیست، بلکه نیازمند مشارکت فعال همه ارکان آموزش و پرورش و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سیدمجتبی هاشمی با اشاره به پیچیدگی پدیدههای اجتماعی افزود: مسائل و آسیبهای اجتماعی از جمله موضوعاتی هستند که نمیتوان آنها را با نگاههای تکبعدی و سادهانگارانه تحلیل کرد. هر پدیده اجتماعی دارای ابعاد فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، روانشناختی و حتی رسانهای است و برای دستیابی به راهحلهای پایدار، باید همه این ابعاد به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: با توجه به آسیبهای شناساییشده در سال گذشته، ضروری است تمامی وجوه و عوامل مؤثر در شکلگیری این پدیدهها مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد تا از یکجانبهنگری در تحلیلها و تصمیمگیریها جلوگیری شود. در این مسیر، پژوهشهای علمی و دادهمحور میتوانند مبنای تصمیمسازیهای دقیقتر و اثربخشتر باشند.
هاشمی با تأکید بر مسئولیت جمعی دستگاههای مرتبط در حوزه تعلیم و تربیت گفت: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی صرفاً وظیفه یک بخش یا یک حوزه نیست، بلکه نیازمند مشارکت فعال همه ارکان آموزش و پرورش و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور است.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: اگر به دنبال پیشگیری مؤثر هستیم، باید از سطح مشاهده آسیبها عبور کرده و به شناخت ریشهها، روندها و عوامل شکلدهنده آنها برسیم. هر اندازه شناخت ما از مسائل اجتماعی عمیقتر و علمیتر باشد، امکان طراحی راهکارهای آیندهمحور و پیشگیرانه نیز افزایش خواهد یافت.
هاشمی تأکید کرد: مرکز حراست در چارچوب سیاست «تقویت نگاه پیشگیرانه و تقدم رویکرد آیندهمحور و ایجابی بر رویکرد سلبی در تصمیمسازی» از پژوهشهای مسئلهمحور و کاربردی حمایت میکند و توسعه همکاریهای علمی میان حوزههای پژوهشی، تربیتی و حراستی را ضرورتی راهبردی برای صیانت از مأموریتهای آموزش و پرورش میداند.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیز بر ضرورت طراحی مداخلات متناسب با شرایط و ویژگیهای گروههای مختلف دانشآموزی تأکید کرد و گفت: تنوع آسیبها و تفاوت شرایط دانشآموزان ایجاب میکند که گونههای مداخلهای مشخص و مبتنی بر شواهد علمی طراحی شود که اجرای آنها بر عهده حوزههای تخصصی و تربیتی آموزش و پرورش است.
محبی همچنین بر اهمیت پژوهشهای کاربردی در شناخت دقیق مسائل دانشآموزی و تبدیل یافتههای علمی به راهکارهای اجرایی تأکید کرد.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت هدفمند بودن مطالعات پژوهشی اظهار داشت: لازم است اهداف، خروجیها و نیازهایی که پژوهش قرار است برای حوزههای مختلف برطرف کند، به صورت دقیق مشخص شود تا نتایج حاصل از تحقیقات بتواند در فرآیندهای اجرایی و سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
ابراهیمی افزود: پژوهش زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند پاسخگوی مسائل واقعی میدان عمل بوده و زمینه تصمیمگیریهای دقیقتر را برای مدیران و کارشناسان فراهم کند.