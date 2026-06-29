به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از قطع موقت و برنامه‌ریزی‌شده برق در برخی مناطق شهرستان رباط‌کریم در تاریخ دوشنبه ۸ تیرماه خبر داد. این خاموشی در راستای اجرای «طرح سامان» و با هدف بهسازی و افزایش ضریب اطمینان شبکه توزیع انجام می‌شود.‌

بر اساس این گزارش، عملیات فنی و اصلاحی روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ به شرح زیر در مناطق زیر اعمال خواهد شد:‌۱۴ الی ۱۶ رباط کریم نمایندگی سایپا، رفاه گستر، خیابان هاشمی‌نژاد بازار آهن، خیابان مدبری، باسکول معاینه فنی آسمان، ابتدای جاده وهن آباد، ورودی شهرک صنعتی نصیر شهر، خیابان‌های عرفان و رسول اکرم، نصیرشهر خیابان امام حسین، فرهنگسرا(شهدای خدمت)، بلوار امام خمینی

۱۶ الی ۱۸ لشگر ۲۳ تکاور، منازل مسکونی، روستای یقه، رستوران مشکات، سردخانه پامچال آسیا، ویلکو، آذران، پلاسفوم، پویا پلیمر، مجموعه هنریان، شرکت سامان کشت، خیابان آراد، کارخانه فولاد کراش، روستای پیغمبر، جاده ساوه از ورودی شهرک صنعتی نصیر شهر تا ابتدای خیابان چوب بری، CNG، خیابان شهدای صنعت(قرمز)، سمت راست خیابان چوب بری.

شرکت توزیع برق استان تهران ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان، تأمین برق پایدار و ارتقای خدمات‌رسانی را هدف اصلی این اقدامات فنی عنوان کرده و از مشترکین این مناطق درخواست نموده است تا با برنامه‌ریزی لازم، همکاری مقتضی را با عوامل اجرایی به عمل آورند.