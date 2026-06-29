رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌شمالی گفت: مأموران پلیس با اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق، طی ۳ ماه اخیر مقادیر قابل توجهی سوخت، کالا‌های اساسی و اقلام قاچاق را کشف و ۱۲۷ متهم را در استان دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سرهنگ حصاری گفت: در این عملیات‌ها ۶ هزار و ۲۴ لیتر فرآورده نفتی، ۱۱ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم آرد، ۸ هزار و ۴۶۰ کیلوگرم برنج و ۵ هزار و ۸۱ کیلوگرم روغن خوراکی کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأموران همچنین موفق به کشف ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی، ۱۲ هزار و ۳۰ پاکت سیگار، ۱۰ دستگاه ماینر، ۹۶۲ قلم دارو و ۲ هزار و ۸۸۲ قلم تجهیزات پزشکی قاچاق شدند.