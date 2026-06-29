پخش زنده
امروز: -
رئیسکل دادگستری استان قم گفت: سال گذشته ۷۲ هزار پرونده با سازش طرفین مختومه شد و بدون ورود به دادگاه به نتیجه رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیسکل دادگستری استان قم، گفت: سال گذشته ۷۲ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف و صلحیاری استان با سازش طرفین مختومه شد و بدون ورود به دادگاه به نتیجه رسید.
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، افزود: از هر ۱۰۰ پرونده ارجاعشده به شوراهای حل اختلاف، ۶۲ پرونده به سازش منجر میشود.
وی با بیان اینکه امنیت پایدار در استان برقرار است، از کاهش ۸۰ درصدی جرایم خشن، حذف جرایمی مانند سرقت مسلحانه و آدمربایی و کاهش ۲۶ درصدی آمار طلاق در قم خبر داد.
رئیسکل دادگستری قم همچنین گفت: ۹۵ درصد پروندههای ورودی به دادگستری استان حداکثر ظرف ۴۹ روز تعیین تکلیف میشوند و موجودی پروندههای قضایی نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.