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حدود ۷۰۰ نیروی شهرداری اصفهان برای خدمت رسانی در مراسم وداع وبدرقه با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در آماده باش کامل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: این تعداد نیرو به صورت ۲۴ ساعته، با به کارگیری بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین و همکاری با نهادهای قضائی، انتظامی و کمیتههای ایمنی، امنیت و سلامت برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید آماده هستند.
مصطفی مرادیاننژاد با تأکید بر اهمیت انضباط شهری در ایام برگزاری مراسم افزود: همکاری خوبی با نهادهای قضائی و انتظامی شده است، تا حفظ انضباط و امنیت شهر در به بهترین شکل تأمین شود و زائران با آرامش کامل در اصفهان حضور یابند و با همکاری ستاد اسکان و هدایت زائران، نیروها در مبادی ورودی و خروجی شهر و مسیرهای اصلی تردد، کار هدایت و راهنمایی زائران را بر عهده خواهند داشت.
وی با بیان اینکه سلامت و امنیت زائران در اولویت برنامهها است، ادامه داد: هماهنگی کاملی با کمیته ایمنی، امنیت و سلامت زائران شده و نیروهای این اداره در تمام اماکن و فضاهای اسکان زائران در سطح شهر اصفهان حضور فعال خواهند داشت.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با تأکید بر آمادگی برای هرگونه برنامه احتمالی گفت: نوبتهای کاری نیروها به گونهای تنظیم شده که در تمام ۲۴ ساعت شبانهروز، پوشش کامل نظارتی و عملیاتی در سطح شهر برقرار باشد.