به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: این تعداد نیرو به صورت ۲۴ ساعته، با به کارگیری بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین و همکاری با نهاد‌های قضائی، انتظامی و کمیته‌های ایمنی، امنیت و سلامت برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید آماده هستند.

مصطفی مرادیان‌نژاد با تأکید بر اهمیت انضباط شهری در ایام برگزاری مراسم افزود: همکاری خوبی با نهاد‌های قضائی و انتظامی شده است، تا حفظ انضباط و امنیت شهر در به بهترین شکل تأمین شود و زائران با آرامش کامل در اصفهان حضور یابند و با همکاری ستاد اسکان و هدایت زائران، نیرو‌ها در مبادی ورودی و خروجی شهر و مسیر‌های اصلی تردد، کار هدایت و راهنمایی زائران را بر عهده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه سلامت و امنیت زائران در اولویت برنامه‌ها است، ادامه داد: هماهنگی کاملی با کمیته ایمنی، امنیت و سلامت زائران شده و نیرو‌های این اداره در تمام اماکن و فضا‌های اسکان زائران در سطح شهر اصفهان حضور فعال خواهند داشت.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با تأکید بر آمادگی برای هرگونه برنامه احتمالی گفت: نوبت‌های کاری نیرو‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز، پوشش کامل نظارتی و عملیاتی در سطح شهر برقرار باشد.