معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد، از وقوع یک سانحه رانندگی در کیلومتر ۱۰ بزرگراه شهید شوشتری (مسیر جنوب به شمال) با دو کشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آتشپاد دوم محسن اسدی افزود: این حادثه در ساعت ۱:۵۰ بامداد امروز دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ روی داده که طی آن یک دستگاه تریلی حامل شیرخام با یک سواری پراید برخورد کرده بود.

وی با اشاره به شدت بالای این سانحه، ادامه داد: بر اثر شدت برخورد، ۲ نفر از سرنشینان خودرو پراید شامل یک مرد حدودا ۱۹ ساله و یک بانوی جوان از خودرو به بیرون پرتاب شده‌اند که با تایید اورژانس و به دلیل جراحات وارده در محل جان باخته‌اند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی گفت: پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۲۵ نیرو‌های نجات تخصصی از ایستگاه ۹ شهدا بلافاصله به همراه یک دستگاه خودروی پیشگیری در محل حاضر شدند، اما پیش از رسیدن همکاران ما، ۲ سرنشین دیگر پراید از خودرو خارج شده و به اورژانس تحویل داده شده بودند.

اسدی افزود: آتش نشانان عملیات ایمن‌سازی و پاکسازی محل را با سرعت عمل و دقت کامل انجام دادند تا ضمن جلوگیری از هرگونه خطر ثانویه، مسیر برای تردد خودرو‌ها و خدمت‌رسانی نیرو‌های اورژانس هموار شود.

وی ادامه داد:این عملیات در اسرع وقت انجام شد و علت حادثه در دست بررسی است.