با مصوبه شورای آموزش و پرورش استان سمنان ، بیش از ۲۰۰ پایگاه غنی سازی اوقات فراغت فعالیت‌های تابستانه خود را با توجه به مسائل آموزشی و جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی و تثبیت یادگیری دانش آموزان آغاز می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ ️محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه گفت: اداره کل ورزش و جوانان، کتابخانه‌ها یک ستاد ساماندهی امور جوانان ایجاد کند تا اوقات فراغت مناسبی برای دانش آموزان ایجاد شود.

وی افزود: برای جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی حاصل از غیرحضوری بودن مدارس ، برگزاری برنامه‌های اوقات فراغت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: کارگروه ویژه‌ای برای دانش آموزان دیرآموز تشکیل شده تا بتوانیم به صورت فرد محور به این دانش اموزان کمک کنیم.

شریفی توجه به دانش آموزان خاص و دیراموز را یکی دیگر از مصوبات این جلسه عنوان کرد و گفت: بسته‌های حمایتی برای خانواده، مدرسه و محله برای گروه‌های فرا مدرسه‌ای فراهم شده است.