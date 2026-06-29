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یاسر المسحل، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان، به علت حذف این تیم از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال عربستان یکی از تیمهای ناکام حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که با کسب ۲ امتیاز، در قعر جدول گروه H رقابتها قرار گرفت.
درپی خروج زودهنگام عربستان از جام بیستوسوم، یاسر المسحل رئیس فدراسیون فوتبال این کشور از سمت خود استعفا کرد. وی در متن بلندبالایی که برای اعلام کنارهگیری خود منتشر کرده، مسئولیت ناکامی شاگردان دونیس در راهیابی به مرحله حذفی را پذیرفته و از مردم عربستان عذرخواهی کرده است.
المسحل از سال ۲۰۱۹ بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال عربستان تکیه زده و در ابتدای سال ۲۰۲۳ نیز بهعنوان عضو شورای فیفا فعالیت میکند.
عربستان که میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ را بر عهده دارد، تاکنون هفت بار در این رقابتها شرکت کرده و بعد از اولین حضور یعنی سال ۱۹۹۴، از صعود به مراحل حذفی جام جهانی بازمانده است.