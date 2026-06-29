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رئیس کل دادگستری استان یزد: ایران بارها در معرض ویرانی قرار گرفته، اما هر بار با اتکا به فرهنگ، هویت و ظرفیتهای انسانی خود، دوباره برخاسته و مسیر پیشرفت را ادامه داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در جمع کارکنان محاکم صلح یزد با اشاره به ابعاد جنگ شناختی و ترکیبی دشمن گفت: تحلیل دقیق مواضع رئیس جمهور و مقامات امریکا نشان میدهد که اظهارات و پیامهای آنان بر پایه برنامهریزی و اهداف مشخص طراحی میشود و نباید از کنار این مواضع به سادگی عبور کرد.
وی با اشاره به ادعای دشمن درباره هدف قرار دادن زیرساختهای تمدنی ایران افزود: تاریخ این سرزمین نشان میدهد که ایران بارها در معرض ویرانی قرار گرفته و نمونههایی همچون حمله مغول و اسکندر مقدونی گواه این واقعیت است، اما هر بار با اتکا به فرهنگ، هویت و ظرفیتهای انسانی خود، دوباره برخاسته و مسیر پیشرفت را ادامه داده است.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: آنچه امروز دشمن دنبال میکند، صرفاً تخریب زیرساختها نیست، بلکه نابودی سرمایههای انسانی و ارزشهایی همچون وطندوستی، نوعدوستی، شجاعت، غیرت و عفت است؛ زیرا این مؤلفهها پایههای تمدن ایران را شکل دادهاند.
طهماسبی اظهار داشت: پالایشگاهها، معادن و سایر زیرساختهای فیزیکی قابل بازیافت و بازسازی هستند، اما اگر انسانیت و هویت فرهنگی یک ملت آسیب ببیند، خسارتی بهمراتب عمیقتر به جامعه وارد خواهد شد.