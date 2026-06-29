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کارشناس اداره هواشناسی استان قزوین از ناپایداریهای جوی و کاهش نسبی دما در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، با اعلام این خبر گفت: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، وضعیت جوی در سطح استان امروز دوشنبه به نسبت پایدار است.
وی افزود: برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه با توجه به گذر امواج تراز میانی جو، افزایش ابر و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
کارشناس اداره هواشناسی استان همچنین اظهار داشت:برای روز چهارشنبه در برخی مناطق احتمال رگبار باران همراه با رعد و برق وجود دارد، هرچند ناپایداریها به صورت محلی خواهد بود.
بهروزی در خصوص وضعیت دما اظهار داشت: از لحاظ دمایی، برای امروز با توجه به استقرار زبانه پرفشار و شمالی شدن سوی جریانات، ضمن وزش بادهای شمالی، کاهش نسبی دما را شاهد خواهیم بود.