به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، با اعلام این خبر گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی در سطح استان امروز دوشنبه به نسبت پایدار است.

وی افزود: برای روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه با توجه به گذر امواج تراز میانی جو، افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره هواشناسی استان همچنین اظهار داشت:برای روز چهارشنبه در برخی مناطق احتمال رگبار باران همراه با رعد و برق وجود دارد، هرچند ناپایداری‌ها به صورت محلی خواهد بود.

بهروزی در خصوص وضعیت دما اظهار داشت: از لحاظ دمایی، برای امروز با توجه به استقرار زبانه پرفشار و شمالی شدن سوی جریانات، ضمن وزش باد‌های شمالی، کاهش نسبی دما را شاهد خواهیم بود.