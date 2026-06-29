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در جلسه هماهنگی و ساماندهی کاروانهای اعزامی شهرستانهای میاندوآب، باروق و چهاربرج، الزامات وراهکارهای ساماندهی کاروانهای اعزامی به مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب و ساماندهی کاروانهای اعزامی با حضور فرمانداران شهرستانهای میاندوآب، باروق و چهاربرج، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و مدیران واحدهای تولیدی، در فرمانداری میاندوآب برگزار شد.
در این نشست، هماهنگیهای لازم برای اعزام منظم و باشکوه کاروانهای مردمی به مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب و مشارکت دستگاههای اجرایی، واحدهای تولیدی و نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب، خودکفایی و اقتدار ملی را از مهمترین دستاوردهای کشور دانست و گفت: خودکفایی در تولید محصولات راهبردی غذایی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات دفاعی، حاصل تلاش شبانهروزی کشاورزان، تولیدکنندگان و متخصصان کشور است.
علی احمدی همچنین از اعلام آمادگی مسئولان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه برای حمایت از اعزام کاروانهای مردمی به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد و افزود: این مراسم با شکوه و عظمت برگزار خواهد شد و نقش مهمی در ترویج فرهنگ ولایتمداری و انتقال ارزشهای انقلاب به نسل جوان خواهد داشت.
در ادامه این نشست، فرمانداران شهرستانهای میاندوآب، باروق و چهاربرج و همچنین فرماندهان سپاه این شهرستانها، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم تشییع و اعزام کاروانهای مردمی مطرح کردند.
آنها با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی، بر ضرورت هماهنگی و همافزایی همه نهادها برای برگزاری منظم، ایمن و باشکوه این مراسم تأکید کردند.