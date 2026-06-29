دو شرکت صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری کاشان موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان در مراسم تجلیل از خدمات علمی دو شرکت دانش بنیان با اشاره به نمونه‌های موفق توسعه فناوری، به تشریح مسیر رشد این دو شرکت پرداخت و گفت: شرکت نخست که با یک ایده اولیه وارد پارک شد، توانست پس از گذراندن مراحل تحقیق و توسعه، محصول خود را به مرحله تولید صنعتی و صادرات برساند.

محمد رضا مومنیان با بیان اینکه این شرکت در حال حاضر اشتغال برای ۵۰ نفرتحصیل کرده دانشگاهی فراهم کرده است افزود: این شرکت توانسته است دو نوع محصول شامل صنایع نفت و گاز و کود‌های کشاورزی تولید و روانه بازار کند.

وی گفت: این شرکت سالانه ۴۵۰۰ تن صادرات به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارد و اکنون در شهرک صنعتی امیرکبیر فعالیت می‌کند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان افزود:شرکت دوم نیز با تمرکز بر واحد تحقیق و توسعه مستقر در پارک، توانسته است با توسعه محصولات مبتنی بر دانش وفناوری پیشرفته، جایگاه خود را به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان تثبیت کند که محل تولید آن در شهرک صنعتی راوند واقع شده است.

مومنیان گفت: ظرفیت تولید این شرکت بیش از ۱۰ میلیون دست لنت ترمز در سال است که باتنوع ۳۰۰۰ کد محصول مختلف برای خودرو‌های سوار‌ی تولید می‌کند.

مومنیان گفت: علاوه بر لنت ترمز سواری تولید لنت ترمز‌های تخصصی برای ناوگان ریلی، مترو، و خودرو‌های سنگین نیز بخشی از توانمندی‌های مهندسی این مجموعه است.

وی افزود: این شرکت در حال حاضر محصولات لنت خود را با تکیه بر استاندارد‌های جهانی، به کشور‌های حوزه اوراسیا صادر می‌کند و حجم صادرات سالانه آن از مرز ۱۰۰ هزار دلار عبور کرده است.