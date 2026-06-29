به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مهدی یوسفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت گفت: برداشت خربزه از ۸۰ هکتار مزارع این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می شود ۲۵۰۰ تن محصول برداشت و روانه بازار شود.

وی با اشاره اجرای طرح آبیاری نواری در زمین های کشاورزی زرین دشت افزود: با این روش نه تنها ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی شد، بلکه خربزه زودتر به بار نشست و علف‌های هرز نیز بهتر کنترل شدند؛ در نتیجه تولید امسال نسبت به پارسال افزایش داشته است.

یوسفی با اشاره به دستی بودن برداشت محصول بیان کرد: در فصل برداشت، به طور میانگین روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر به صورت فصلی مشغول به کار می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت کیفیت خربزه این شهرستان را بسیار بالاتر از میانگین استانی ارزیابی کرد و گفت: بخش قابل توجهی از محصول به بازارهای استان های همجوار حمل می شود.

خربزه به دلیل داشتن پتاسیم و فیبر برای سلامت قلب مفید است و ویتامین C و آنتی‌اکسیدان‌های آن سیستم ایمنی را تقویت میکند.