به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سمنان،️ ️فرمانده قرارگاه شهید فهمیده سپاه استان سمنان گفت: برای استقرار، پذیرایی و اسکان کاروان های خودرویی شخصی زائران استان سمنان در مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت، منطقه هشت تهران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه کاروان‌های اتوبوسی زائران استان سمنان در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم تیرماه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران شرکت می کنند گفت: در هر روز ۶ هزار نفر از استان سمنان در این آئین ها حضور دارند.

به گفته وی، ثبت نام از زائران هم اکنون در مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج در حال انجام است.