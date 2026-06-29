مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، از افزایش قابل توجه استرداد‌های مالیاتی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مهدی محمدی گفت: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، روند رسیدگی به درخواست‌های استرداد مالیات با سرعت و دقت بیشتری دنبال شده و این امر به افزایش میزان استرداد‌ها در هر دو بخش اشخاص حقیقی و حقوقی منجر شده است.

وی افزود: در بخش اشخاص حقیقی، طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵ فقره استرداد به ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۴۷ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۷۹ ریال انجام شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۶ فقره به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۸۱۴ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۰۹ ریال بوده است که نشان‌دهنده رشد ۶۴.۶۷ درصدی مبلغ استرداد‌ها است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ادامه داد: در بخش اشخاص حقوقی نیز طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۴ فقره استرداد به مبلغ یک هزار و ۴۲۴ میلیارد و ۳۴۹ میلیون و ۸ هزار و یک ریال انجام شده است، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲ فقره استرداد به مبلغ ۸۰۴ میلیارد و ۹۹۴ میلیون و ۳۹ هزار و ۲۸۵ ریال ثبت شده بود که حاکی از رشد ۷۶.۹۴ درصدی مبلغ استرداد‌ها است.

محمدی با تأکید بر اینکه تسریع در فرآیند استرداد مالیات از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی است، گفت: این افزایش بیانگر بهبود فرآیند‌های رسیدگی، ارتقای خدمات الکترونیکی و اهتمام اداره کل امور مالیاتی استان زنجان در حمایت از مؤدیان و تسهیل فضای کسب‌وکار است.

وی در پایان افزود: اداره کل امور مالیاتی استان زنجان با استمرار اصلاح فرآیند‌ها و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مؤدیان، در مسیر افزایش رضایتمندی و ارائه خدمات شفاف و کارآمد گام برمی‌دارد.