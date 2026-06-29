رئیس اداره راه و شهرسازی امیدیه در استان خوزستان گفت: عملیات نقشه‌برداری سکونتگاه غیررسمی شهرک یاسر پس از ۴۰ سال آغاز و اسناد مالکیت تا پایان سال به ساکنان تحویل داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین قنبری با اشاره رفع مشکل اسناد ساکنان سکونتگاه غیر رسمی شهرک یاسر امیدیه پس از سال‌ها با مساعدت مسئولان وزارت راه و شهرسازی و پیگیری های مکرر مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، اظهار کرد: شهرک یاسر با بیش از هزار و ۴۰۰ خانوار جمعیت، سال‌ها با مشکل تفکیک و صدور اسناد مالکیت روبه‌رو بود و تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص انجام نشده بود.

وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی پس از چندین مرحله پیگیری مستمر، فرآیند حل مشکل اسناد این شهرک را که از سکونتگاه‌های غیررسمی و محل اسکان جنگ‌زدگان جنگ تحمیلی به شمار می‌رود، در دستور کار قرار داد و عملیات نقشه‌برداری آن در خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز شده است.

قنبری با اشاره به آغاز نقشه‌برداری این سکونتگاه غیررسمی پس از ۴۰ سال ادامه داد: پس از اتمام مرحله نقشه‌برداری و طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج، فرآیند صدور و تفکیک اسناد انجام و مدارک مالکیت به ساکنان شهرک تحویل داده خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی امیدیه در پایان با اشاره به تملک این سکونتگاه غیررسمی توسط اداره کل، از پیگیری‌های مستمر برای صدور اسناد خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال مشکل اسناد ساکنان شهرک یاسر به طور کامل برطرف و اسناد مالکیت به آنان تحویل شود.