معدوم سازی حدود ۷ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر مجاز در البرز
مدیرکل دامپزشکی استان البرز اعلام کرد: در نتیجه تشدید نظارتهای بهداشتی در سهماهه نخست سال، ۶ هزار و ۹۲۴ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف انسانی معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
علیرضا جمالی با اشاره به عملکرد سه ماهه اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اظهار کرد: برای صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای سطح بهداشت فرآوردههای خام دامی، نظارتهای مستمر و گستردهای بر مراکز تولید، نگهداری، عرضه و کشتارگاهها انجام شده است. در نتیجه این بازرسیها طی سه ماه گذشته، ۸۹۲۰ کیلوگرم فرآورده به دلیل شرایط غیربهداشتی ضبط و ۶۹۲۴ کیلوگرم فرآورده خام دامی و مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی شناسایی و معدوم شد.
وی ادامه داد: در جریان بازدیدهای بهداشتی، ۵۷۸ مورد تخلف و نواقص بهداشتی در واحدهای مختلف شناسایی شد که ۳۲ پرونده نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد. در این مدت ۱ میلیون و ۸۷ هزار و ۶۵ قطعه طیور و ۹۰۱۱ رأس دام در کشتارگاههای استان تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی کشتار و از نظر سلامت و بهداشت مورد کنترل قرار گرفت.
جمالی تأکید کرد: استمرار نظارتهای دقیق بهداشتی، برخورد با متخلفان و ارتقای استانداردهای بهداشتی در مراکز تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی از اولویتهای اصلی دامپزشکی برای حفظ سلامت عمومی جامعه است.