شاخص کیفیت هوای مشهد امروز دوشنبه ۸ تیر، با ثبت عدد ۱۴۰ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلایندگی هوای شهرداری مشهد، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوای مناطق ساختمان، نخریسی، وحدت، الهیه و آوینی در وضع قرمز و ناسالم برای همه افراد است.

همچنین کیفیت هوا در مناطق ویلا، سجاد، هفت حوض، سرافرازان و امامیه در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق صدف، رسالت و تقی‌آباد نیز در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.