به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی اعلام کرد: ثبت‌نام زائران از طریق سامانه «سماح» به آدرس الکترونیکی www.samah.haj.ir از ساعت ۹ صبح روز سه ۹ تیر مقارن با ۱۵ محرم سال ۱۴۴۸ هجری قمری آغاز می‌شود.

دستگردی با اشاره به اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین حسینی مبنی بر تأسی از رهنمود‌های امام شهید امت، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری سفری «سهل، ایمن، ارزان و عزت‌مندانه» برای زائران اربعین انجام شده و تمامی متقاضیان باید برای بهره‌مندی از خدمات مورد نیاز، در سامانه سماح ثبت‌نام کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: دریافت خدماتی از جمله ارز زیارتی، حمل و نقل، بیمه و سایر خدمات ضروری منوط به ثبت نام در سامانه سماح است و زائران باید در موعد مقرر نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: عملیات اعزام زائران اربعین از سوم مرداد، همزمان با دهم ماه صفر آغاز می‌شود و تا ۱۵ مرداد، مصادف با ۲۲ ماه صفر، ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی افزود: پوشش بیمه‌ای زائران در ایام اربعین ۱۴۰۵ با شرکت بیمه ایران ارائه می‌شود و فرآیند ثبت نام پس از پرداخت حق بیمه و دریافت کد رهگیری، بیمه نامه و کارت شناسایی زائر تکمیل خواهد شد.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت توجه زائران به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های درج‌شده در سامانه سماح تأکید کرد و از متقاضیان خواست پیش از سفر، نسبت به مطالعه دقیق این موارد اقدام کنند.