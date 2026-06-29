نماینده ولی‌فقیه در مازندران، با حضور در مراسم سومین روز ارتحال مرحوم حاج سبزعلی رستمی در روستای نیم‌چاه شهرستان نکا، خانواده شهدا را میراث‌داران مکتب ابوالفضل العباس (ع) و اسوه ایثار و فداکاری نامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛نماینده ولی‌فقیه در مازندران، با حضور در مراسم سومین روز ارتحال مرحوم حاج سبزعلی رستمی در روستای نیم‌چاه شهرستان نکا، خانواده شهدا را میراث‌داران مکتب ابوالفضل العباس (ع) و اسوه ایثار و فداکاری نامید.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، در این مراسم با تبیین مرتبه والای ایثار، اظهار داشت: در حالی که برخی با همدردی یا کمک‌های مالی به دیگران یاری می‌رسانند، خانواده‌های شهدا با تقدیم فرزندان خود در راه حق، به بالاترین سطح فداکاری رسیده‌اند.

وی با استناد به عبارت «المواسی بنفسه» در زیارت حضرت عباس (ع)، تقدیم جان در راه دین و انقلاب اسلامی را اوج وفاداری به مکتب عاشورا دانست.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به داستان «عبیدالله بن حر جعفی»، بر ضرورت بهره‌مندی از فرصت‌های الهی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که امروز نیز میدان دفاع از اسلام پابرجاست.

وی حمایت از نظام اسلامی، دفاع از آرمان‌های انقلاب و محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را بخشی از جهاد معاصر و ذخیره آخرت انسان برشمرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، با تقدیر از صبر و ایثار مادر شهید رستمی و توصیف مرحوم حاج سبزعلی رستمی به عنوان انسانی مؤمن و خدایی، روستای نیم‌چاه را سرزمین ایثار و شهادت نامید و بر لزوم حفظ و تبیین این سرمایه‌های معنوی برای نسل‌های آینده تأکید کرد.