رییس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی در بیانیه‌ای در رابطه با هتک حرمت زائران حسینی (ع) تاکید کرد: بدیهی است که رعایت حرمت اعتاب مقدسه و احترام به باور‌ها و حساسیت‌های دینی، وظیفه‌ای همگانی برای همه زائران است؛ از طرفی اختلاف در باور‌های دینی و در شیوه ابراز آن، مجوزی برای اهانت، تعرض به کرامت اشخاص یا برهم زدن امنیت و حریم امن حسینی نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بر اساس اخبار واصله و فیلم‌های منتشره، برخی حرمت حریم امن حسینی را نادیده گرفته و رفتار و گفتار‌های به دور از شئون اسلامی و شیعی که توهین آمیز بوده به زائران بُهره داوودی روا داشته‌اند. بدیهی است که رعایت حرمت اعتاب مقدسه و احترام به باورها و حساسیت‌های دینی، وظیفه‌ای همگانی برای همه زائران است؛ از طرفی اختلاف در باورهای دینی و در شیوه ابراز آن، مجوزی برای اهانت، تعرض به کرامت اشخاص یا برهم زدن امنیت و حریم امن حسینی نخواهد بود.

این اقدام که در ایام سوگواری و عشق‌ورزی به خاندان عصمت و طهارت رخ داده، نه تنها با سیره اهل‌بیت (ع) و کرامت انسانی در تعارض است، بلکه در سه ساحت اساسی با اصول مسلم دینی و تاریخی شیعه ناسازگار می‌نماید:

الف) تعارض با قرآن و شعائر الهی: تعظیم شعائر الهی، از جمله پاسداشت حرمت حرم مطهر حسینی، صیانت از امنیت و آرامش زائران و رعایت ادب در اماکن مقدس، از نشانه‌های تقوای قلبی مؤمنان است. هرگونه اهانت به زائران، ایجاد تنش، یا انجام رفتارهای هنجارشکنانه در حریم مقدس سیدالشهدا (ع)، نقض آشکار حرمت شعائر الهی و بی‌اعتنایی به قداست این مکان نورانی است.

ب) تعارض با سیره ائمه اطهار (ع): در روایات شیعه، زائران قبر مطهر امام حسین (ع) از منزلتی والا برخوردارند. امام صادق (ع) زائران حضرت را مورد تکریم قرار داده و برای آنان جایگاهی ویژه بیان فرموده‌اند. از این رو، هرگونه تعرض به کرامت زائران یا رفتارهایی که آرامش و امنیت معنوی آنان را مخدوش سازد، با روح تعالیم اهل‌بیت (ع) که بر مدارا، محبت، کرامت و احترام به انسان‌ها استوار است، ناسازگار است.

ج) تعارض با سیره بزرگان شیعه و سنت همزیستی مسالمت‌آمیز:تاریخ تشیع همواره گواه همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان مذاهب گوناگون در جوار اعتاب مقدسه بوده است. علمای بزرگ شیعه همواره بر حفظ حرمت زائران، پرهیز از تفرقه و اجتناب از هر اقدامی که موجب وهن مذهب یا خدشه به وحدت امت اسلامی شود، تأکید کرده‌اند.

رفتارهای هتاکانه و خلاف شئون دینی، هیچ نسبتی با این میراث گران‌بها ندارد.

دلدادگان ایرانی امام حسین (ع) همواره نماد عشق به اهل‌بیت (ع)، ادب، مهمان‌نوازی و مدارا با پیروان مذاهب مختلف بوده‌اند. اقدام گروهی اندک و هنجارشکن، هرگز نباید به حساب خیل عظیم عاشقان حسینی گذاشته شود که سال‌ها مایه افتخار برادری، همزیستی و تقریب میان مسلمانان بوده‌اند.

از طرفی هر چند معیارهای اخلاقی ـ عرفی و سلوکی امامان شیعه دوازده امامی بر حرمت انسان به عنوان خلیفه خداوند تأکید دارد ولی حرم حسینی در ایام محرم و به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی از یک هویت عام با نمادهایی از جمله حالت حزن و پوشش نمادین عزا و استغاثه به ائمه به ویژه امام زمان (ع) عجین است. لذا هر گونه حرکت جمعی که مغایرت با این فرهنگ عام و فضای فرهنگ عمومی این مکان‌ها داشته باشد و لو با اعتقادات مذهب‌گرائی همراه باشد می‌تواند موجب تحریک و عصبیت دیگران شود لذا باید زائران بهره هم در نوع رفتار ـ پوشش خود و خواندن ادعیه و زیارت به گونه‌ای عمل کنند که موجب تحریک دیگران نشود.

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، با رسالت خویش در ترویج دانش‌های تقریبی و تحکیم وحدت امت اسلامی، هرگونه اهانت به زائران، رفتارهای تفرقه‌افکنانه و نیز هر اقدام هنجارشکنانه و مغایر با قداست اماکن مقدس را مغایر با مبانی اسلامی و سیره پیامبر و ائمه و فرهنگ اصیل تشیع می‌داند و این برخوردها صرفا رفتار گروهی معدود است که نباید به پای جامعه بزرگ عاشقان حسینی نوشته شود.