به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهرستان بوکان همچون شب‌های گذشته، شاهد حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم در میدان فرمانداری بود. این گردهمایی با هدف اعلام حمایت از اقتدار، امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و بیانگر پیوند مستحکم مردم با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

در این اجتماع، گروه‌های مختلف جامعه از جمله مسئولان و شهروندان با حضور خود، ضمن محکوم کردن تهدید‌ها و اقدامات خصمانه دشمنان، بر پایبندی به اصول عزت‌مندانه نظام و تداوم مسیر پیشرفت، اقتدار و امنیت کشور تأکید کردند.

حضور پررنگ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در این مراسم نیز جلوه‌ای از وحدت و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشت و پیامی روشن از انسجام ملی در برابر فشار‌ها و تهدیدات خارجی به همراه داشت.