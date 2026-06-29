به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت رایان هم‌افزا در پی بروز برخی اختلالات در سامانه معاملات بعضی کارگزاری‌های بورس اظهار کرد: اختلال ایجادشده در برخی از سامانه‌های شرکت رایان هم افزا ناشی از یک مشکل عملیاتی در زیرساخت بوده و فرآیند بازیابی خدمات از همان ساعات اولیه با حضور مستمر تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت رایان هم‌افزا آغاز شده است.

هم اکنون سرویس تعدادی از کارگزاری‌هایی که دیروز اختلال داشتند به وضعیت عادی بازگشته و فرآیند بازگردانی سایر کارگزاری‌ها نیز در حال انجام است و انشاالله تا حدود ساعت ۱۱ انجام خواهد شد.

تیم‌های عملیات، فنی و پشتیبانی شرکت رایان هم‌افزا با تمام توان در حال انجام اقدامات لازم برای بازگردانی کامل خدمات در سریع‌ترین زمان ممکن هستند.

شرکت‌های کارگزاری روش‌های جایگزین را به مشتریان اطلاع رسانی خواهند کرد.