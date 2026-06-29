ارزیابی خدمات سفرهخانه های سنتی در استان البرز
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز از ارزیابی خدمات هفت سفرهخانه سنتی استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش رضایتمندی گردشگران و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری خوراک در استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
امید محبیاصل، با اشاره به اهمیت نقش این مجموعهها در توسعه گردشگری اظهار کرد: سفرهخانههای سنتی امروز بخشی از زنجیره تجربه گردشگری هستند؛ جایی که گردشگر در کنار طعم غذا، با بخشی از فرهنگ، معماری، آداب پذیرایی و سبک زندگی ایرانی مواجه میشود.
وی افزود: ارزیابی هفت سفرهخانه سنتی استان البرز با هدف بررسی میزان انطباق خدمات ارائهشده با شاخصهای کیفی، شناسایی ظرفیتهای موجود و ارائه راهکارهای بهبود انجام شد تا مسیر ارتقای سطح خدمات در این بخش هموارتر شود.
محبیاصل ادامه داد: در این فرآیند، کارشناسان حوزه گردشگری مجموعههای مورد نظر را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند؛ از کیفیت خدمات پذیرایی و نحوه برخورد با گردشگران گرفته تا رعایت الزامات بهداشتی، وضعیت محیطی، تناسب فضای مجموعه با هویت سنتی، توجه به مؤلفههای فرهنگی، کیفیت مدیریت و میزان رضایتمندی مراجعهکنندگان.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تصریح کرد: توسعه گردشگری پایدار زمانی محقق میشود که تمامی حلقههای این صنعت از حملونقل و اقامت گرفته تا مراکز پذیرایی و خدمات جانبی، در سطح مطلوبی از کیفیت قرار داشته باشند. یک گردشگر ممکن است خاطره خود از یک مقصد را نه فقط با یک بنا یا طبیعت زیبا، بلکه با کیفیت میزبانی و تجربهای که از حضور در آن منطقه داشته است به یاد بیاورد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه البرز در نقشه گردشگری کشور گفت: البرز به دلیل برخورداری از تنوع اقلیمی، ظرفیتهای طبیعی، پیشینه تاریخی، تنوع فرهنگی و قرار گرفتن در مسیر تردد بخش قابل توجهی از گردشگران، از قابلیتهای ویژهای برای توسعه گردشگری برخوردار است. در چنین شرایطی، تقویت زیرساختهای خدماتی و توجه به کیفیت مراکز پذیرایی میتواند نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی استان داشته باشد.
محبیاصل با تأکید بر اینکه سفرهخانههای سنتی میتوانند سفیران فرهنگ ایرانی باشند، بیان کرد: آنچه یک مجموعه پذیرایی سنتی را از یک واحد معمولی متمایز میکند، تنها شکل ظاهری یا ارائه چند غذای سنتی نیست؛ بلکه مجموعهای از عناصر شامل حفظ اصالت، ایجاد فضای فرهنگی، احترام به مهمان، استفاده از ظرفیتهای بومی و ارائه تجربهای متفاوت به گردشگر است.
این مسئول توضیح داد: گردشگری خوراک یکی از حوزههای مهم و رو به رشد در جهان است و بسیاری از مقاصد گردشگری با معرفی غذاهای بومی و سبک پذیرایی خود توانستهاند گردشگران بیشتری جذب کنند. البرز نیز با توجه به تنوع فرهنگی و حضور اقوام مختلف، ظرفیت بالایی برای بهرهگیری از این فرصت دارد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: فعالان حوزه سفرهخانههای سنتی شرکای اصلی ما در مسیر ارتقای کیفیت خدمات هستند و هدف از ارزیابیها ایجاد فضای رقابتی سالم، شناسایی توانمندیها و کمک به رفع نقاط ضعف است، نه صرفاً بررسی عملکرد مجموعهها.