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کرمان از نظر تأمین فرآوردههای نفتی در وضعیت مطلوب قرار دارد و برای کاهش معطلی شهروندان، امکان راهاندازی آنی کارت سوخت در شش شهرستان استان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،در پی گلایه برخی شهروندان از صفهای طولانی جایگاههای سوخت و مشکلات دریافت بنزین در برخی شهرهای استان کرمان، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از پایداری تأمین سوخت در استان خبر داد.
سالاریفرد گفت: هیچگونه مشکلی در تأمین سوخت استان وجود ندارد و کرمان یکی از ۱۸ منطقه تأمینکننده فرآوردههای نفتی کشور به شمار میرود.
وی افزود: برای تسهیل خدماترسانی به شهروندان، امکان راهاندازی آنی کارت سوخت در شهرستانهای کهنوج، جیرفت، بم، بافت، سیرجان و ناحیه مرکزی کرمان فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ادامه داد: افرادی که هنوز کارت هوشمند سوخت دریافت نکردهاند یا نیاز به ثبت درخواست دارند، میتوانند با مراجعه به سامانه fcs.niopdc.ir نسبت به ثبت درخواست و پیگیری صدور کارت سوخت خود اقدام کنند.
سالاریفرد تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز استان اندیشیده شده و خدماترسانی در جایگاههای عرضه سوخت بهصورت مستمر در حال انجام است.