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بیش از یک هزار بازرسی از مراکز عرضه خراسان جنوبی در سه ماهه نخست سال جاری انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از انجام یکهزار و ۲۸ مورد بازرسی از مراکز عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری در قالب اجرای طرح کنترل بازار طی سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
بذری افزود: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای کیفیت کالاهای عرضهشده و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، بازرسان اداره کل استاندارد خراسان جنوبی در سهماهه نخست سال جاری، یکهزار و ۲۸ مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا در خراسان جنوبی انجام دادهاند.
وی گفت: این بازرسیها با هدف اطمینان از عرضه کالاهای دارای نشان استاندارد، جلوگیری از عرضه محصولات غیراستاندارد و افزایش سطح ایمنی و کیفیت کالاهای مصرفی بهصورت مستمر در سراسر خراسان جنوبی انجام میشود.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم اجرای طرح کنترل بازار افزود: بازرسان این اداره کل بهصورت مستمر بر عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
بذری از شهروندان خواست هنگام خرید کالاهای مشمول استاندارد اجباری، به نشان استاندارد و اصالت کالا توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانهی ۱۵۱۷ (رسیدگی به شکایات مردمی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی) گزارش کنند.