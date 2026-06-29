به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس کل دادگستری گیلان گفت: با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت ادعا یا ساغر، به امور حقوقی اسناد عادی و قولنامه‌هایی که در این سامانه ثبت نشوند، در مراجع قضایی رسیدگی نمی‌شود.

مجید الهیان افزود: اسناد و قولنامه‌هایی که پیش از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا یا ساغر تنظیم شده‌اند، در صورت ثبت در سامانه و طی مراحل قانونی، امکان پیگیری و تبدیل به سند رسمی را خواهند داشت.

وی با بیان اینکه با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی معاملات جدید باید به صورت رسمی در سامانه ثبت ادعا ثبت شوند، اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون، دارندگان اسناد عادی باید ظرف مدت ۲ سال از زمان آغاز به کار سامانه ادعا، مستندات خود را ثبت کنند و در مدت ۲ سال بعدی هم برای دریافت سند رسمی و یا طرح دعوای مرتبط اقدام کنند، در غیر این صورت، از مزایای قانونی برای این اموال محروم خواهند شد.