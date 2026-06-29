پخش زنده
امروز: -
از امروز تا اواخر هفته جاری با جوی آرام و پایدار ،در برخی ساعات با وزش باد در آذربایجان غربی پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد جوی نسبتاً آرام در اغلب نقاط استان بودیم و با توجه به بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و تداوم الگوهای پایدار بر منطقه، انتظار داریم از امروز تا اواخر هفته جاری با جوی آرام و پایدار در سطح استان مواجه باشیم که در برخی ساعات با وزش باد نیز همراه خواهد شد.
همچنین از نظر دمایی و در طی این مدت روند افزایشی تدریجی دما در سطح استان پیش بینی میشود، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاههای بوکان با ۳۰.۰+ و چالدران با ۷.۳+ درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۱۲.۱+ تا ۲۵.۸+ درجه سلسیوس گزارش شد.