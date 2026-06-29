به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد جوی نسبتاً آرام در اغلب نقاط استان بودیم و با توجه به بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و تداوم الگو‌های پایدار بر منطقه، انتظار داریم از امروز تا اواخر هفته جاری با جوی آرام و پایدار در سطح استان مواجه باشیم که در برخی ساعات با وزش باد نیز همراه خواهد شد.

همچنین از نظر دمایی و در طی این مدت روند افزایشی تدریجی دما در سطح استان پیش بینی می‌شود، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های بوکان با ۳۰.۰+ و چالدران با ۷.۳+ درجه سلسیوس به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۱۲.۱+ تا ۲۵.۸+ درجه سلسیوس گزارش شد.