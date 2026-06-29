پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر با تأکید بر اولویت حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با سودجویان، از صدور بیش از ۶۰۰ دستور تخریب برای سازههای غیرقانونی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید دوستینژاد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز از اولویتهای دستگاه قضائی در اسلامشهر است و در این زمینه هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
وی با اشاره به تذکرهای داده شده به شهرداریها افزود: شهرداریها باید با اقدامات پیشگیرانه از وقوع ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند تا نیازی به تخریب اموال مردم نباشد، زیرا تخریب این بناها به نوعی اتلاف سرمایههای عمومی نیز محسوب میشود.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر با بیان اینکه نزدیکی این شهرستان به تهران، زمینه سوءاستفاده سودجویان برای تغییر کاربری اراضی را افزایش داده است، گفت: اسلامشهر بیشترین میزان برخورد با تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در میان شهرستانهای استان داشته است.
وی ادامه داد: در ایام جنگ نیز برخی افراد از شرایط سوءاستفاده کردند، بهگونهای که طی ماههای اخیر بیش از ۶۰۰ دستور تخریب برای ساختوسازهای غیرمجاز صادر شده است.
دوستینژاد تصریح کرد: هرگونه تساهل در این حوزه موجب از بین رفتن اراضی بایر و کشاورزی و گسترش ساختوسازهای بیرویه خواهد شد، از این رو دستگاه قضائی با تمام توان با سودجویان و متخلفان برخورد میکند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر حفظ بیتالمال و صیانت از اراضی کشاورزی را از برنامههای جدی دستگاه قضائی برشمرد و افزود: تمامی تغییر کاربریهای غیرمجاز در حریم تخریب خواهد شد و شهرداریها نیز موظف هستند با نظارت دقیق، از بروز تخلفات ساختمانی در محدوده شهری جلوگیری کنند.