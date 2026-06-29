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رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه کاهش زمان رسیدگی به پروندهها را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در استان کرمانشاه از میانگین کشوری پایینتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شهرام کرمی با اشاره به عملکرد مطلوب دادگستری استان گفت: با وجود همه دشواریها، استان کرمانشاه در بسیاری از شاخصهای عملکردی همچنان در بین استانهای برتر کشور قرار دارد که این موفقیت حاصل همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش شبانهروزی همکاران در سراسر استان است.
وی از اجرای نظام جدید ارزیابی عملکرد در قوه قضائیه خبر داد و گفت: در گذشته، ملاک اصلی ارزیابی، تعداد پروندههای وارده و مختومه بود، اما در نظام جدید، کیفیت رسیدگی، کاهش موجودی پروندههای معوق، کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی به پروندههای پیچیده و شاخصهای تخصصی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه افزود: از این پس عملکرد هر شعبه بر اساس کاهش پروندههای باقیمانده و مدت زمان رسیدگی ارزیابی خواهد شد و دیگر صرف افزایش تعداد مختومهها ملاک موفقیت نیست.
وی کاهش زمان رسیدگی به پروندهها را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در استان کرمانشاه از میانگین کشوری پایینتر است و این موضوع نشان میدهد همکاران ما با وجود حجم بالای پروندهها، با جدیت در مسیر کاهش اطاله دادرسی حرکت میکنند.