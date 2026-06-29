حماسه مردم بصیر خوزستان در دفاع از ایران اسلامی به شب یکصد و بیست و یکم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان بیش از چهار ماه است که با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عرصه میدان دفاع از ایران اسلامی آمده‌اند و با حضور پرشور خود در میادین و خیابان‌ها استکبارستزی خود را به جهانیان نشان می‌دهند.

مردم بصیر خوزستان در صد و بیست و یکمین شب از اجتماعات مردمی و در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور گسترده خود ضمن عزاداری در رثای حضرت ثارالله (ع)، فریاد انتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) را سر دادند.