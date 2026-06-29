سازمان حفاظت محیط زیست با هدف کاهش ۵۰ درصدی حریق در جنگل‌ها و مراتع، برنامه پنج‌ساله مدیریت آتش‌سوزی را با همکاری سازمان منابع طبیعی و مدیریت بحران تدوین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان حفاظت محیط زیست با هدف کاهش ۵۰ درصدی حریق در جنگل‌ها و مراتع، برنامه پنج‌ساله مدیریت آتش‌سوزی را با همکاری سازمان منابع طبیعی و مدیریت بحران تدوین کرد.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تدوین این برنامه راهبردی اعلام کرد: با پیش‌بینی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، تلاش می‌شود مدیریت حریق در رویشگاه‌های حساس زاگرس و هیرکانی به طور چشمگیری بهبود یابد.

خیرآبادی در این خصوص گفت: این برنامه که با همکاری سازمان منابع طبیعی و سازمان مدیریت بحران کشور تهیه شده، پس از تصویب در کمیسیون‌های مربوط، اجرایی خواهد شد. همچنین در راستای عملیاتی شدن این برنامه‌ها، مصوبه احداث پایگاه اطفای حریق در منطقه حفاظت‌شده «چهارباغ» الیت نیز دریافت شده و اقدامات اولیه برای شناسایی زمین و تامین اعتبار آن در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، افزود: به منظور مقابله با آتش‌سوزی، پروتکلی برای استفاده از توانمندی‌های جوامع محلی، دهیاری‌ها، شورا‌های روستا‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج تدوین و به استان‌های زاگرسی ابلاغ شده است که بر اساس آن، قرارداد‌های لازم برای همکاری با این نهاد‌ها در حال انعقاد است.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رویشگاه هیرکانی، از برگزاری نشست علمی با همکاری یونسکو در استان مازندران و با حضور محیط‌بانان پنج استان مذکور خبر داد که هدف از آن، بررسی سیستم‌های جامع فرماندهی حادثه (I.C.S) بود.

وی در پایان تاکید کرد: در راستای تجهیز نیرو‌های عملیاتی، طی سال‌های گذشته تجهیزات انفرادی و گروهی از جمله اره موتوری، فلکسی‌پک، دمنده، تراکتور‌های بالانس و خودرو‌های عملیاتی خریداری شده و اعتبارات لازم جهت تکمیل تجهیزات استان‌ها نیز ابلاغ گردیده است