استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح های عمرانی و زیرساختی، گفت: انتظار داریم همه مدیران با احساس مسئولیت، طرح های عمرانی را با جدیت دنبال کنند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. هرگونه تأخیر در اجرای طرح‌ها باید آسیب‌شناسی شده و عوامل آن مشخص شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مجتبی عبداللهی با اشاره به لزوم برگزاری جلسات اجرایی و نتیجه‌محور اظهار کرد: باید به‌صورت دقیق مشخص شود که هر طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد، علت کندی یا توقف برخی طرح‌ها چیست و چه اقداماتی برای تسریع در اجرای آنها باید انجام شود.

وی افزود: در کنار بررسی طرح های موجود، ضروری است نیاز‌های جدید شهرستان نیز احصا و اولویت‌بندی شود تا از طریق اخذ ردیف اعتباری، طی مراحل قانونی از جمله ماده ۲۳ و پیش‌بینی اعتبارات سال‌های آینده، زمینه اجرای پروژه‌های مورد نیاز فراهم شود.

استاندار البرز با تأکید بر لزوم ثبت و پیگیری مصوبات این جلسات تصریح کرد: تمام تصمیمات باید در قالب صورتجلسه تنظیم و به امضای مدیران کل، مدیران شهرستان و مسئولان مربوطه برسد تا مبنای پیگیری و اجرای مصوبات در آینده باشد.

وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ضمن ارائه گزارش دقیق از وضعیت پروژه‌های تحت مسئولیت خود، دلایل عقب‌ماندگی احتمالی، برنامه زمان‌بندی تکمیل طرح‌ها و همچنین نیاز‌های زیرساختی شهرستان را تشریح کنند تا با هماهنگی فرمانداری، پروژه‌های اولویت‌دار تعریف و پیگیری شوند.

استاندار البرز با بیان اینکه رفع مشکلات زیرساختی استان مهم‌ترین اولویت استان است، گفت: طی سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای خدمت به مردم استان فراهم شده و اگر نتوانیم در این مدت مشکلات زیرساختی البرز را برطرف کنیم، در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: انتظار داریم همه مدیران با احساس مسئولیت، پروژه‌های عمرانی را با جدیت دنبال کنند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. هرگونه تأخیر در اجرای طرح‌ها باید آسیب‌شناسی شده و عوامل آن مشخص شود.

استاندار البرز افزود: اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی چند طرح جدید و مورد نیاز شهرستان را تعریف و برای تأمین اعتبارات آن اقدام کنند، در مدت زمان کوتاهی بخش قابل توجهی از نیاز‌های زیرساختی نظرآباد برطرف خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت مدیریت هدفمند جلسات، هماهنگی میان مدیران کل، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی و تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: خروجی این نشست‌ها باید به اجرای پروژه‌های مؤثر و رفع مشکلات مردم منجر شود.