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رسانههای عبری اعلام کردند که جنبش حماس ماهانه صدها بمب دست ساز و موشک تولید میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات ارتش گزارش داد که نیروهای حماس در غزه در حال بازیابی خود و تولید سلاح گوناگون است.
روزنامه عبری معاریو هم نوشت که بخشی از این تولید سلاح ناشی از بمبهای عمل نکرده در طول جنگ اخیر علیه غزه است. روزنامه عبری یدعوت آحارنوت هم نوشت که حماس جنگجو استخدام میکند و در حال بازسازی بناهای زیرزمینی و تونلهای خود است.