مجموعه مستند «فیلسوف جنگ»، برنامه «هلال مهربانی»، نمایش «خانه‌ای که ایستاد» و مجموعه «راز‌های یک خانه»، خبر‌های امروز رسانه است.

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «فیلسوف جنگ»، تا دهم تیر، ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این مستند روایت توان نظامی و فرماندهی سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است.

برنامه «هلال مهربانی»، هر روز ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه از شبکه تهران پخش می‌شود. امدادگران هلال‌احمر در این برنامه خاطراتِ خود را از عملیات آواربرداری در جریان جنگ تحمیلی سوم بیان می‌کنند.

«خانه‌ای که ایستاد»، هر روز ساعت ۱۱ از رادیو نمایش پخش و ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه بازپخش می‌شود. این نمایش درباره زندگی یک دانشمند صنایع دفاعی و موشکی کشور است.

گره‌گشایی از راز‌های پنهان ساکنان یک عمارت قدیمی در مجموعه «راز‌های یک خانه». این مجموعه ۱۷ قسمتی هر روز ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ از شبکه چهار پخش می‌شود.