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رئیس پارک علم و فناوری قم گفت: آیین اختتامیه نخستین رویداد «نیازها و ایدههای فناورانه و نوآورانه فرش دستباف قم» فردا، سهشنبه ۹ تیر در اتاق اصناف استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پارک علم و فناوری قم، گفت: آیین اختتامیه نخستین رویداد «نیازها و ایدههای فناورانه و نوآورانه فرش دستباف قم» فردا، سهشنبه ۹ تیر، با حضور مسئولان، فعالان صنعت فرش، صاحبان ایده و شرکتهای فناور در اتاق اصناف استان برگزار میشود.
مرتضی یوسفزادی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: برای حفظ و ارتقای جایگاه فرش دستباف قم در بازارهای داخلی و بینالمللی، بهرهگیری از فناوری و نوآوری ضروری است.
وی از ثبت حدود ۱۵۰ نیاز فناورانه و ۷۴ طرح و ایده در دبیرخانه این رویداد خبر داد و افزود: طرحهای برگزیده پس از تأیید داوران، در قالب تفاهمنامه میان صاحبان ایده و متقاضیان فناوری وارد مرحله اجرا خواهند شد.
رئیس پارک علم و فناوری قم هدف این رویداد را ایجاد ارتباط میان نیازهای واقعی صنعت فرش و ظرفیت شرکتهای فناور و نوآور برای ارائه راهکارهای کاربردی عنوان کرد.