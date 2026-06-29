رئیس پارک علم و فناوری قم گفت: آیین اختتامیه نخستین رویداد «نیاز‌ها و ایده‌های فناورانه و نوآورانه فرش دستباف قم» فردا، سه‌شنبه ۹ تیر در اتاق اصناف استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پارک علم و فناوری قم، گفت: آیین اختتامیه نخستین رویداد «نیاز‌ها و ایده‌های فناورانه و نوآورانه فرش دستباف قم» فردا، سه‌شنبه ۹ تیر، با حضور مسئولان، فعالان صنعت فرش، صاحبان ایده و شرکت‌های فناور در اتاق اصناف استان برگزار می‌شود.

مرتضی یوسف‌زادی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: برای حفظ و ارتقای جایگاه فرش دستباف قم در بازار‌های داخلی و بین‌المللی، بهره‌گیری از فناوری و نوآوری ضروری است.

وی از ثبت حدود ۱۵۰ نیاز فناورانه و ۷۴ طرح و ایده در دبیرخانه این رویداد خبر داد و افزود: طرح‌های برگزیده پس از تأیید داوران، در قالب تفاهم‌نامه میان صاحبان ایده و متقاضیان فناوری وارد مرحله اجرا خواهند شد.

رئیس پارک علم و فناوری قم هدف این رویداد را ایجاد ارتباط میان نیاز‌های واقعی صنعت فرش و ظرفیت شرکت‌های فناور و نوآور برای ارائه راهکار‌های کاربردی عنوان کرد.