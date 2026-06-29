همزمان با جشنواره فرهنگی هنری دانش‌آموزی «فردا» آذربایجان‌غربی، نمایشگاه دست‌سازه‌ها و آثار هنری دانش‌آموزان هنرستان دانشوران در ارومیه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با آغاز چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری دانش‌آموزی «فردا» در استان آذربایجان‌غربی، نمایشگاه دست‌سازه‌ها و آثار هنری دانش‌آموزان هنرستان دانشوران با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، افتتاح شد.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار خلاقانه و دست‌سازه‌های هنری دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف هنری به نمایش درآمد که بیانگر ذوق، ابتکار، مهارت و توانمندی هنرجویان در عرصه‌های گوناگون هنر بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، ضمن قدردانی از تلاش هنرجویان و هنرآموزان، اظهار کرد: فراهم کردن فرصت برای عرضه آثار دانش‌آموزان، نقش مهمی در افزایش اعتماد به نفس، تقویت انگیزه و شکوفایی استعداد‌های هنری آنان دارد.

وی همچنین بر استمرار حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری مدارس و هنرستان‌ها تأکید کرد و نمایش چنین ظرفیت‌هایی را گامی مؤثر در توسعه فرهنگ خلاقیت، نوآوری و مهارت‌آموزی در بین دانش‌آموزان دانست.