اسامی برگزیدگان رشته «ارائه ۱۱۴ ثانیه‌ای مفاهیم قرآن کریم» در سی‌ودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، برگزیدگان رشته «ارائه ۱۱۴ ثانیه‌ای مفاهیم قرآن» (استندآپ قرآنی)» در بخش‌های آقایان (بزرگسال و نوجوان) و بانوان (بزرگسال و نوجوان) در مرحله نهایی سی‌ودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دارالقرآن سازمان بسیج معرفی شدند.

* بخش آقایان بزرگسال

یاسین شیخ‌لو از استان آذربایجان غربی رتبه نخست را کسب کرد. فرهام توسلی از استان اردبیل در جایگاه دوم قرار گرفت و محمدصدرا بازرگان از استان زنجان و مجید غریبی بحرینی از استان خوزستان به‌صورت مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند.

* بخش آقایان نوجوان

امیرعلی طلوعی از استان اردبیل موفق به کسب رتبه نخست شد. محمدمهدی کمالی از استان گیلان و محمدپارسا محمودی از استان بوشهر مشترکاً رتبه دوم را به دست آوردند و محمدمهدی رزاقی از استان خراسان رضوی و محمدیاسین شکوه از استان تهران به‌صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

* بخش بانوان بزرگسال

ریحانه هاشم‌پور از استان یزد عنوان نخست را کسب کرد. فاطمه لازمی از آذربایجان‌شرقی رتبه دوم را به دست آورد و حدیث پیراسته از استان بوشهر در جایگاه سوم قرار گرفت.

* بخش بانوان نوجوان

فاطمه‌سادات حیدری از استان فارس رتبه نخست را به خود اختصاص داد. رقیه امیرآبادی از استان قم دوم شد و زهرا یادگاری از استان گیلان عنوان سوم را کسب کرد.

مرحله نهایی این رشته همزمان با برگزاری مرحله نیمه‌نهایی سی‌ودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج، دی‌ماه سال ۱۴۰۴ برگزار شده بود.

رشته «ارائه ۱۱۴ ثانیه‌ای مفاهیم قرآن کریم» که با عنوان «استندآپ قرآنی» نیز شناخته می‌شود، یکی از رشته‌های جدید مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج است.