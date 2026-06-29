رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب گفت: در یک سال گذشته، ۱۶ هزار و ۸۹۰ پرونده در حوزه‌های مختلف قضایی مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان محمدفرجام طاهری در نشست با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله دستگاه قضایی، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل اختلافات تأکید کرد و گفت: با همکاری ریش‌سفیدان، بزرگان، مصلحین قرآنی و صلح‌یاران، یک هزار و ۲۳۲ پرونده در سال گذشته با صلح و سازش مختومه شده است.

وی همچنین از آزادی ۶ زندانی مالی نیازمند با پرداخت ۱۵ میلیارد ریال از محل کمک‌های مردمی جشن گلریزان و ستاد دیه خبر داد و افزود: حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و کمک به بازگشت آنان به آغوش خانواده، از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

رئیس دادگستری رودبار جنوب با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در نتیجه صدور آرای قضایی و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ۶۲۰ هزار مترمربع از اراضی به بیت‌المال بازگردانده شده است. وی تصریح کرد: همچنین در پنج سال گذشته و در چارچوب اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی، ۸ هزار و ۸۱۳ سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و مسکونی صادر شده است.

فرجام طاهری با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی نیز برنامه‌های مؤثری را دنبال می‌کند، گفت: طرح تجمیع ضایعات و کمپ ترک اعتیاد شهرستان به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زمین مورد نیاز برای احداث کشتارگاه تحویل دستگاه مربوطه شده و مشکلات یک واحد تولیدی و یک سرمایه‌گذار نیز با پیگیری‌های قضایی برطرف شده است.