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کابوس تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها

تحلیل‌گران غربی می‌گویند: ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای حفظ آبروی خودش هم که شده باید به جنگ با ایران و ماجراجویی‌اش در تنگه هرمز خاتمه دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۸- ۱۰:۰۸
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برچسب ها: تنگه هرمز ، بستن تنگه هرمز ، ترامپ ، جنگ علیه ایران
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