مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان از اجرای همزمان ۱۱ پروژه مهم آب و فاضلاب در شهرستان دیواندره خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۲۶۵۲ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی این شهرستان خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، محمد فرهاد اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، افزایش دسترسی به آب شرب پایدار و پاسخگویی به نیاز‌های جمعیتی در مناطق شهری و روستایی دیواندره در حال اجرا هستند.

وی با اشاره به پروژه‌های بخش شهری افزود: اجرای شبکه توزیع آب طرح نهضت ملی مسکن شهر دیواندره، احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب سایت ۴۹ هکتاری نهضت ملی مسکن و تکمیل عملیات ساختمانی، تأمین، حمل و نصب تجهیزات تصفیه‌خانه فاضلاب شهر دیواندره به همراه ۱۲ ماه بهره‌برداری آزمایشی، از مهم‌ترین طرح‌های شهری در حال اجرای این شهرستان به شمار می‌روند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان ادامه داد: در بخش روستایی نیز پروژه‌های مهمی از جمله ادامه تکمیل مجتمع آبرسانی اوباتو، آبرسانی به مجتمع گیزمل، اجرای فاز نخست مجتمع آبرسانی نساره، آبرسانی به روستا‌های سیرسفلی و دره‌وزان و همچنین حفر سه حلقه چاه نیمه‌عمیق در روستا‌های علی‌آباد کرفتو، یوزباش‌کندی و گلانه در دست اجرا است.

فرهاد با تأکید بر اهمیت این طرح‌ها خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها ضمن تقویت زیرساخت‌های آب و فاضلاب، موجب افزایش پایداری تأمین آب شرب، ارتقای شاخص‌های بهداشتی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه و عمران شهرستان دیواندره خواهد شد.