به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حاتم شیرچنگ گفت: در این عملیات تجهیزات مورد استفاده برای حفاری غیرمجاز کشف و پس از هماهنگی قضائی، متخلف به همراه ادوات مکشوفه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلیبر تحویل داده شد.

وی ادامه داد: مأموران یگان حفاظت پارک ملی ارسباران و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر در جریان گشت و پایش شبانه‌روزی در محدوده منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی ارسباران، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.

شیرچنگ افزود: مأموران پس از بررسی‌های اولیه و با اخذ دستور قضائی، خودروی مورد نظر را متوقف و متخلف را دستگیر کردند. در بازرسی کامل از خودرو، یک دستگاه موتور برق و یک دستگاه دژبر بزرگ که برای انجام حفاری و استخراج غیرمجاز مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کشف و ضبط شد و متخلف به همراه ادوات کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلیبر تحویل داده شد.

رئیس پارک ملی ارسباران خاطرنشان کرد: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و جلوگیری از برداشت و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع معدنی، از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و مأموران این مجموعه با گشت‌های مستمر و شبانه‌روزی، با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهند کرد.

منطقه حفاظت‌شده ارسباران آذربایجان شرقی یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های جنگلی و کوهستانی ایران است که به دلیل تنوع زیستی بی‌نظیر، در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز قرار دارد.

این منطقه علاوه بر اینکه زیستگاه اصلی گونه‌های کمیاب و در معرض خطر، از جمله قوچ و میش سریال، پل‌های کوهی و انواع پرندگان مهاجر است که آن را به یکی از قطب‌های اصلی حفظ تنوع زیستی در منطقه قفقاز و غرب آسیا تبدیل کرده است از ذخیره گاه‌های مهم معدنی استان به شمار می‌رود.