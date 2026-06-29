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نمایشگاه آثار آیینی و عاشورایی «نقش واقعه» با نمایش ۲۵ اثر از استادان برجسته نقاشی قهوهخانهای در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهران شیراوند، رئیس فرهنگسرای نیاوران، در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: نقاشی قهوهخانهای با مضامین عاشورایی و آیینی از اواخر دوره قاجار شکل گرفت و به مرور با حمایت مجموعهداران و هنرمندان این حوزه، به یکی از شاخههای ارزشمند هنرهای تجسمی ایران تبدیل شد.
وی افزود: بخش مهمی از مضامین این آثار به مرثیهخوانی، قصهخوانی و روایتهای مذهبی اختصاص دارد و ریشههای آن را میتوان در سنتهای روایتگری همچون شاهنامهخوانی نیز مشاهده کرد.
شیراوند با اشاره به استقبال نسل جوان از این هنر اظهار کرد: امروز در آموزشگاههای آزاد هنری و هنرستانهای هنرهای زیبا، هنرجویان بسیاری در رشته نقاشی قهوهخانهای مشغول فعالیت و خلق آثار با مضامین مذهبی و آیینی هستند.
رئیس فرهنگسرای نیاوران هدف از برگزاری نمایشگاه «نقش واقعه» را پاسداشت هنر عاشورایی و معرفی بخشی از میراث ارزشمند هنرهای تجسمی ایران عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه به مدت ۱۵ روز برپا خواهد بود و علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ از آن بازدید کنند.
وی خاطرنشان کرد: آثار ارائهشده در این نمایشگاه از مجموعه آثار ارزشمند و آرشیوی حوزه هنرهای تجسمی انتخاب شده و برای نخستینبار در قالب چنین نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
نمایشگاه «نقش واقعه» با حضور علاقهمندان، هنرمندان و جمعی از فعالان حوزه هنرهای تجسمی در فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار کرده است.