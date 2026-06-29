نمایشگاه آثار آیینی و عاشورایی «نقش واقعه» با نمایش ۲۵ اثر از استادان برجسته نقاشی قهوه‌خانه‌ای در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد.

افتتاح نمایشگاه «نقش واقعه» با نمایش ۲۵ اثر عاشورایی و آیینی در فرهنگسرای نیاوران

افتتاح نمایشگاه «نقش واقعه» با نمایش ۲۵ اثر عاشورایی و آیینی در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهران شیراوند، رئیس فرهنگسرای نیاوران، در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: نقاشی قهوه‌خانه‌ای با مضامین عاشورایی و آیینی از اواخر دوره قاجار شکل گرفت و به مرور با حمایت مجموعه‌داران و هنرمندان این حوزه، به یکی از شاخه‌های ارزشمند هنرهای تجسمی ایران تبدیل شد.

وی افزود: بخش مهمی از مضامین این آثار به مرثیه‌خوانی، قصه‌خوانی و روایت‌های مذهبی اختصاص دارد و ریشه‌های آن را می‌توان در سنت‌های روایتگری همچون شاهنامه‌خوانی نیز مشاهده کرد.

شیراوند با اشاره به استقبال نسل جوان از این هنر اظهار کرد: امروز در آموزشگاه‌های آزاد هنری و هنرستان‌های هنرهای زیبا، هنرجویان بسیاری در رشته نقاشی قهوه‌خانه‌ای مشغول فعالیت و خلق آثار با مضامین مذهبی و آیینی هستند.

رئیس فرهنگسرای نیاوران هدف از برگزاری نمایشگاه «نقش واقعه» را پاسداشت هنر عاشورایی و معرفی بخشی از میراث ارزشمند هنرهای تجسمی ایران عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه به مدت ۱۵ روز برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ از آن بازدید کنند.

وی خاطرنشان کرد: آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه از مجموعه آثار ارزشمند و آرشیوی حوزه هنرهای تجسمی انتخاب شده و برای نخستین‌بار در قالب چنین نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه «نقش واقعه» با حضور علاقه‌مندان، هنرمندان و جمعی از فعالان حوزه هنرهای تجسمی در فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار کرده است.