به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی نوبخت، با اشاره به روند توسعه استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز پایتخت، گفت: میزان بهره‌گیری از پساب از ۷ میلیون مترمکعب در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۱، ۲۳ میلیون مترمکعب در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و درنهایت به ۵۶.۵ میلیون مترمکعب تا پایان شهریور ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت.



وی افزود: این افزایش ظرفیت با اجرای طرحهای متعدد انتقال پساب و توسعه زیرساخت‌ها محقق شد و امکان استفاده حداکثری از ظرفیت پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای آبیاری فضای سبز شهر تهران را فراهم کرد.



نوبخت با بیان اینکه طول شبکه انتقال پساب نیز از ۳۶ کیلومتر در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۹ کیلومتر تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خواهد رسید،گفت: این توسعه زیرساختی نقش مهمی در کاهش وابستگی آبیاری فضای سبز به منابع آب متعارف و حرکت به سمت مدیریت پایدار منابع آب داشته است.



مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به طرحهای اجراشده، گفت: خطوط انتقال پساب از تصفیه‌خانه جنوب به مناطق ۱۵ و ۲۰، از تصفیه‌خانه فیروزبهرام به مناطق ۱۸ و ۲۱، از تصفیه‌خانه لواسان به منطقه ۱ و ۴، از تصفیه‌خانه شهرک شهید محلاتی و صاحبقرانیه به محدوده منطقه ۱، از تصفیه‌خانه زرگنده به منطقه ۳، از تصفیه‌خانه ششم آب‌شرب به منطقه ۲۲ و همچنین پروژه ساخت تصفیه‌خانه ثانویه و خط انتقال پساب تصفیه‌خانه اکباتان به مناطق ۵ و ۲۱ از مهم‌ترین طرح‌هایی بودند که در این مسیر به بهره‌برداری خواهند رسید.



وی همچنین از آماده بودن طرح‌های توسعه‌ای شامل خط انتقال از تصفیه‌خانه جنوب به اراضی کلاغیه، ادامه خط انتقال تصفیه‌خانه فیروزبهرام از منطقه ۱۸ به مناطق ۱۹، ۱۷ و ۱۲ و خط انتقال از تصفیه‌خانه جنوب به مناطق ۱۴ و ۱۶ به عنوان بخشی از برنامه‌های تکمیل شبکه انتقال پساب یاد کرد.