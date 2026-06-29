استاندار مازندران با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی استان‌های شمالی از ظرفیت‌های گردشگری و رفع چالش‌های زیرساختی، از پیگیری مطالبات کلان سه استان شمالی در هیئت وزیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران، در نشست تخصصی مشترک با استانداران مناطق شمالی کشور و مدیران سازمان مدیریت برنامه که در دفتر نمایندگی استانداری مازندران در تهران برگزار شد، بر لزوم هم‌افزایی و اتخاذ تصمیمات راهبردی برای حل مشکلات مشترک تأکید کرد.

یونسی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان‌های شمالی و در عین حال، محرومیت این مناطق از عواید مستقیم حضور مسافران،گفت: باید مدلی برای تولید ثروت در استان‌های شمالی طراحی کنیم. حجم بالای ورود گردشگر به این مناطق نیازمند مدیریت منابع است؛ در همین راستا، موضوع اخذ عوارض ورودی جهت بهسازی زیرساخت‌های استانی که توسط مسافران استفاده می‌شود، یکی از اولویت‌های جدی است که باید برای اجرا در هیئت وزیران مصوب شود.

وی با تبیین اولویت‌های کلان در حوزه توسعه پایدار افزود: در این نشست، محورهای پنج‌گانه‌ای شامل چالش پسروی دریای خزر، احداث کنارگذر ساحلی از غرب تا شرق استان، رفع ناترازی انرژی، مدیریت عوارض ورودی و همچنین فعال‌سازی صنایع سبز در سه استان شمالی مورد بررسی تخصصی قرار گرفت تا پس از جمع‌بندی نهایی، برای تصویب و دریافت اعتبارات ملی در هیئت وزیران مطرح شود.

مقام عالی دولت در مازندران همچنین به پیشرفت‌های حاصل‌شده در پروژه‌های زیست‌محیطی استان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه چالش‌های دیرینه پسماند و فاضلاب در مازندران به مراحل پایانی خود نزدیک شده و با تکمیل این پروژه‌ها، گام بزرگی در جهت حفاظت از محیط‌زیست استان برداشته خواهد شد.

استاندار مازندران در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی و منابع طبیعی، «ساخت‌وسازهای غیرمجاز» را مهم‌ترین چالش مشترک استان‌های شمالی دانست و تصریح کرد: توسعه استان‌های شمالی نباید به قیمت نابودی ظرفیت‌های طبیعی تمام شود؛ لذا برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کنار اجرای پروژه‌های زیرساختی نظیر جاده‌های ساحلی، جزو راهبردهای اصلی مدیریت استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیری دقیق و همگرایی ایجاد شده میان استان‌های شمالی، امیدواریم شاهد تغییرات ملموس و تحول‌آفرین در رفاه مردم و توسعه زیرساخت‌های منطقه باشیم.