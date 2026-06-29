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هر گرم طلای ۱۸ عیار هم اکنون در بازار رشت، ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:
قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۷۷ میلیون تومان + ۸ میلیون تومان
قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۹۱ میلیون تومان + ۳ میلیون تومان
قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۵۵ میلیون تومان + ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان
و قیمت هر گرم طلای هجده عیار، ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + ۵۰۰ هزار تومان