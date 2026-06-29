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رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: آمریکا با نقض آتشبس بار دیگر نشان داد که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست و تنها زبان زور را میفهمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به نقض مجدد آتشبس توسط آمریکا گفت: آمریکا با این کار نشان داد که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که آمریکا فقط زبان زور را میفهمد و باید پاسخ تعدیهای این کشور را در میدان داد، اظهار داشت: معتقدم که ادامه مذاکره با آمریکا بیفایده است و باید مذاکرات با این کشور متوقف شود.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس افزود: حمله آمریکا به نوار ساحلی جنوبی ایران، نقض آتشبس و تفاهم است، بنابراین وقتی یک تفاهمنامه نقض میشود، دیگر ادامه مذاکرات و تفاهمنامه معنا و مفهومی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: باید پاسخ آمریکاییها را در میدان داد و با زبان اقتدار با آنها صحبت کرد، چرا که آنها نه منطق میفهمند و نه قاعده و قانون را رعایت میکنند.