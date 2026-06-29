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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تقویت رویکرد سیستمی در اشاعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف در استان تأکید کرد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالعلی ارژنگ از تشکیل کارگروههای تخصصی حجاب و عفاف در دستگاههای اجرایی استان خبر داد.
وی افزود: تحقق اهداف این حوزه نیازمند رویکردی منسجم، مسئولانه و قانونمحور است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تدوین برنامههای سالانه، تولید محتوای فرهنگی و اجرای اقدامات اصلاحی، در راستای تقویت و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف با جدیت دنبال میشود.