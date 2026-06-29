معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تقویت رویکرد سیستمی در اشاعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف در استان تأکید کرد.

ضرورت تقویت رویکرد سیستمی در اشاعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف در چهارمحال و بختیاری

ضرورت تقویت رویکرد سیستمی در اشاعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف در چهارمحال و بختیاری

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالعلی ارژنگ از تشکیل کارگروه‌های تخصصی حجاب و عفاف در دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

وی افزود: تحقق اهداف این حوزه نیازمند رویکردی منسجم، مسئولانه و قانون‌محور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تدوین برنامه‌های سالانه، تولید محتوای فرهنگی و اجرای اقدامات اصلاحی، در راستای تقویت و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف با جدیت دنبال می‌شود.